В США исключили ядерную войну России и Запада из-за Украины NI: Запад не станет вступать в ядерный конфликт с Россией ради Украины

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Страны Запада скорее откажутся от помощи Украине в конфликте с Россией, чем пойдут на развязывание глобальной войны с применением ядерного оружия. Такое мнение в статье для издания National Interest высказали аналитики в сфере международной безопасности Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль. Материал посвящен вопросу продолжения украинского кризиса и вероятности начала ядерного столкновения между РФ и НАТО.

Помимо прочего, аналитики напомнили, что еще в самом начале СВО на Украине президент США Джо Байден признавал вероятный отказ от помощи Киеву в случае риска ядерной угрозы. В настоящее время позиция Вашингтона не изменилась.

Неудобная правда заключается в том, что жертвовать собой ради Украины не в интересах западных держав, — подчеркивают авторы.

Аналитики также считают, что запас стратегического ядерного оружия Москвы превосходит вооружение Вашингтона и их союзников. При этом арсенал НАТО авторы охарактеризовали как «хуже, чем бесполезный».

Ранее бывший помощник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что американская система противоракетной обороны не в состоянии отражать угрозы, которые могут исходить со стороны России и Китая. Он подчеркнул, что государственная система ПРО находится в удручающем состоянии и не способна защитить страну от удара баллистических ракет.

Ранее издание Politico сообщило, что Пентагон намерен выделить в 2023 году более $27 млн на проекты по использованию военных воздушных шаров на больших высотах. Они будут оснащены солнечными панелями и послужат дополнением к спутниковым системам, которые уже применяются армией США. Шары будут выполнять ряд задач, включая отслеживания гиперзвуковых ракет России и КНР.