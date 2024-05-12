В США исключили возможность победы Украины в конфликте Hill: никто из западных экспертов не высказывал мнения о победе Украины

Фото: МО Украины

Никто из экспертов на Западе в течение последних двух лет не высказывал мнения о возможной победе Украины в конфликте, заявил экс-спецпомощник по политике и коммуникации в Пентагоне Дуглас Маккинон в статье для Hill. По мнению аналитика, давно пришло время положить конец игре в ядерную «курицу» и прийти к урегулированию за столом переговоров.

Оставляя в стороне всегда податливые аргументы: «Мы должны выступить единым целым против Путина», «Мы должны спасти народ Украины» или «Мы должны защитить НАТО», здесь действуют и другие силы. Первое среди них: деньги, — написал эксперт.

Маккинон добавил, что давно пришло время «разоблачать схему Понци» на фоне бесконечного вливания средств в помощь Киеву.

В США ранее раскрыли, что Украина сделала с иностранными наемниками в рамках противостояния с ВС РФ. Один из них пожаловался, что его подразделение предназначалось для «самопожертвования». Украина использует «солдат удачи» в качестве расходного материала, пришли к выводу американские эксперты. По словам наемника, иностранные бойцы были небольшой преградой: когда шли русские, они могли сдерживать их всего лишь час.