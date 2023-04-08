В США исключили возможность переговоров между Москвой и Киевом Блинкен исключил переговоры о прекращении огня между РФ и Украиной в настоящий момент

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В настоящее время возможность переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной исключается. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его мнению, которое он озвучил в интервью немецкой издательской группе Funke, Россия должна оказаться готова к вступлению в конструктивные переговоры, целью которых должен стать справедливый и прочный мир.

Для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой, и я это понимаю, но, если это равносильно фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории, это не будет справедливым и прочным миром. Россия могла бы перегруппировать свои войска и снова атаковать через некоторое время, - подчеркнул госсекретарь США.

Ранее папа римский Франциск назвал лучшим выходом для всех сторон конфликта на Украине как можно более быстрое начало переговоров между Россией и Западом. По его словам, никакой другой альтернативы не существует.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что комментариев о предложенном папой римским Франциском пасхальном перемирии в зоне специальной военной операции не будет. Он пояснил, что в Кремле не слышали об этом непосредственно от Ватикана.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что пасхальное перемирие на Украине действительно возможно, но оно нарушит военную стратегию российских военных.