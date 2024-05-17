В США ищут второго участника для эксперимента с мозговым имплантом Маск заявил о поиске второго участника для эксперимента с мозговым имплантом

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Стартовал прием заявок на участие в клиническом испытании по вживлению импланта в мозг, сообщил основатель компании Neuralink Илон Маск. Предприниматель уточнил, что это позволит управлять компьютером и телефоном силой мысли.

Neuralink принимает заявки на участие [в клиническом испытании] в качестве второго пациента, — написал Маск в Twitter (X).

Ранее американский миллиардер сообщил об успешном вживлении 28 января импланта в мозг человека. Операция прошла 28 января. Первым добровольцем оказался 29-летним Ноланом Арбо. По его словам, около восьми лет назад его парализовало из-за несчастного случая. Пациент не чувствовал ничего ниже плеч. Сейчас мужчина может силой мысли двигать курсор по шахматной доске на экране своего ноутбука, переставлять фигуры. Арбо уточнил, что играет в компьютерные игры с паузами для подзарядки устройства.

Ранее Илон Маск назвал предполагаемые сроки колонизации Галактики человечеством. По его мнению, людям потребуется для этого около миллиона лет. На полях конференции в Институте Майкла Милкена предприниматель подчеркнул, что для дальнейших исследований космоса важно, чтобы сохранилась цивилизация.