В США и Европе призвали пересмотреть позицию по атакам ВСУ на Россию DN: в США и Европе потребовали снять ограничения на удары ВСУ по России

Фото: МО Украины

Группа высокопоставленных чиновников в США и Европе, в том числе уходящий с поста генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг, выступили за отмену ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, сообщает еженедельник Defense News со ссылкой на источники. Как отмечает издание, Столтенберг незадолго до июньской встречи с министрами обороны НАТО в Брюсселе пообщался с журналистами на эту тему.

Группа чиновников в США и за рубежом выступила за отмену оставшихся ограничений. Среди этой группы генеральный секретарь НАТО, — говорится в публикации.

Отмечается, что Столтенберг в преддверии встречи с министрами обороны НАТО в июне в беседе с журналистами отмечал, что Украина не сможет защитить свою территорию, «если она не сможет бить по России».

Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории России — это обеспечивает право на самооборону, — и мы должны помочь ей защититься, — говорил он.

Defense News выяснил, что снять ограничения на удары ВСУ по России также требуют несколько высокопоставленных представителей Конгресса США. Издание уточнило, что в их числе оказались и демократы.

В свою очередь министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас в беседе с Defense News поддержал отмену ограничений в отношении ВСУ. По его словам, сдерживание Украины, когда «Россия организует атаки со своей территории», является «нонсенсом».

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин ранее заявила, что обстрел Севастополя американскими ракетами ATACMS со стороны Вооруженных сил Украины, при котором пострадали более 150 человек и еще несколько погибли, не должен был произойти. Она сравнила произошедшее с потенциальным ударом России по пляжу во Флориде при помощи российского спутника.