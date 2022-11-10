В США и ЕС не верят в скорые переговоры между Россией и Украиной NYT: власти США и стран ЕС не верят в скорое начало переговоров России и Украины

Фото: Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Власти США и стран Европейского союза не верят в скорое начало мирных переговоров между Россией и Украиной, сообщила газета The New York Times. По сведениям издания, американские официальные лица полагают, что недавние атаки России на критически важную инфраструктуру Украины сделали переговоры менее вероятными, подорвав любую общественную поддержку компромисса.

Американские и европейские чиновники говорят, что серьезные мирные переговоры между Украиной и Россией маловероятны в ближайшем будущем. Такого взгляда они придерживаются, даже несмотря на то, что администрация президента США Джо Байдена пытается отбиться от растущих вопросов некоторых членов конгресса о бессрочных инвестициях правительства США в военные действия..

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее сообщил, что Киев будет считать своим партнером того, кто согласится вести переговоры на предварительных условиях, установленных Украиной. Он отметил, что диалога сейчас нет и российская сторона «вообще ничего не предлагала».

Ранее Зеленский в своем обращении к мировому сообществу напомнил, что Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Россией при выполнении ряда условий. Он пояснил, что речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ бывших территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла страна в ходе СВО. Глава государства при этом указал на то, что обязательным условием также является «уважение к Уставу ООН».

Представитель МИД России Мария Захарова при этом заявила, что Москва и Киев не ведут конструктивных переговоров с апреля 2022 года, после того как украинская сторона не ответила на предложения РФ.