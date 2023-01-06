В США хотят заставить Украину подписать новые «минские соглашения» Rebelión: США хотят заставить Украину подписать соглашение, которое не будет выполняться

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Белый дом

Обозреватель Rebelión Фабрицио Казари заявил, что США получили желаемую выгоду от устроенного ими украинского кризиса, поэтому теперь в их интересах — провернуть трюк с заранее невыполнимым Киевом мирным договором по примеру Минских соглашений. Он добавил, что Запад будет продвигать проект мирного договора, который Киев не сможет выполнить.

Продолжение конфликта легло бы огромным бременем на Вашингтон и Брюссель, без шансов на победу на земле. С другой стороны, обучение, вооружение и финансирование неонацистских групп для продолжения военных действий даже после достижения мирного соглашения обойдется недорого и принесет много пользы, — написал Казари.

Он при этом не уточнил, в какой промежуток времени может быть подписан подобный договор.

5 января министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Режим будет введен в действие с 12:00 6 января и продлится до конца 7 января в соответствии с поручением Владимира Путина.

Накануне такой с инициативой выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Священнослужитель объяснил предложение тем, что православные люди должны иметь возможность посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.