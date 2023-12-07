В США хотят подать Ирану «военный сигнал» и изолировать дипломатически Курт Кэмпбелл: США хотят подать Ирану «военный сигнал» и изолировать

Фото: defense.gov

Администрация президента США Джо Байдена относится к Ирану как к «стратегическому заклятому врагу» и ищет способы подать Тегерану «военный сигнал», цитирует ТАСС ставленника главы Белого дома Курта Кэмпбелла, претендующего на пост первого заместителя госсекретаря США. Он призвал руководство своей страны, в частности, конгрессменов сделать все, чтобы дипломатически изолировать исламскую республику.

Мы, считаю, находимся сейчас в такой ситуации, при которой Иран играет роль, столь сильно противоречащую нашим интересам, что мы должны быть еще более бдительными. Мы должны подать военный сигнал относительно того, что на провокации будут даны ответы, причем суровые ответы. Мы должны изолировать их дипломатически в международном плане, — приводит агентство слова Кэмпбелла.

5 декабря Россия и Иран в совместной декларации заявили, что государства, причинившие односторонними санкциями убытки странам, физическим или юридическим лицам, обязаны нести ответственность за компенсацию и возмещение ущерба. Также в этом документе указано, что ни одна из стран в ООН не обязана исполнять указания по введению санкций в одностороннем порядке. Также локальные суды не могут распространять свои решения на все страны объединения.