В США допустили сотрудничество с талибами

Американские власти не исключают возможности сотрудничества с талибами (группировка «Талибан» запрещена в России) для борьбы с «ИГ» (группировка «Исламское государство», запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

В Пентагоне заявили , что до нынешнего момента взаимодействие США с «Талибаном» ограничивалось лишь вопросами эвакуации из Кабула. В США не берутся предсказать, какие будут взаимоотношения с талибами в будущем, добавили в американском военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что новое правительство Афганистана возглавит верховный лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада.