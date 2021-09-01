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В США допустили сотрудничество с талибами

21:23, 01 сентября 2021
В США допустили сотрудничество с талибами Фото: Khwaja Tawfiq Sediqi/AP/ТАСС
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Американские власти не исключают возможности сотрудничества с талибами (группировка «Талибан» запрещена в России) для борьбы с «ИГ» (группировка «Исламское государство», запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

В Пентагоне заявили, что до нынешнего момента взаимодействие США с «Талибаном» ограничивалось лишь вопросами эвакуации из Кабула. В США не берутся предсказать, какие будут взаимоотношения с талибами в будущем, добавили в американском военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что новое правительство Афганистана возглавит верховный лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада.

16 августа талибы окончательно захватили весь Афганистан за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Члены террористической группировки сдержали обещание не убивать чиновников и мирных жителей в случае сдачи города без боя. Они поставили зарубежным странам ультиматум: эвакуировать из страны гражданское население и вывести войска к 31 августа.

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