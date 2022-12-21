В США допустили снижение потолка цен на нефть из России Представитель Минфина США Адейемо допустил снижение потолка цен на нефть из России

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Власти Соединенных Штатов планируют в будущем обсудить снижение потолка цен на российскую нефть, рассказал в беседе с Reuters первый замглавы Минфина США Адевале Адейемо. По его словам, в ноябре Россия заработала меньше денег на поставляемых энергопродуктах, при этом объемы добываемой нефти остались на прежних значениях.

Адейемо отметил, что не видел никакой реакции со стороны Москвы на введение потолка цен на российскую нефть. При этом он подчеркнул, что ее стоимость начала сокращаться еще до вступления решения в силу. Он заявил, что власти США планируют и дальше использовать санкции и экспортный контроль, чтобы затруднять российскую цепочку поставок и производство оружия.

3 декабря страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.

11 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что представители 12 стран ЕС потребовали снизить потолок цен на российский газ. По данным агентства, страны намерены были смягчить влияние энергетического кризиса на жителей Европы и бизнес. 19 декабря страны Евросоюза достигли политической договоренности по этому вопросу. Потолок цен на газ в Евросоюзе вступит в силу 15 февраля в случае преодоления ценовой отметки в €180 за МВтч.