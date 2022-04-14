В США допустили смягчение санкций при заключении мира между РФ и Украиной

Пункт о смягчении западных санкций в отношении России может быть включён в мирное соглашение между Москвой и Киевом. Однако решение об этом будет приниматься украинской стороной, сообщает газета Financial Times со ссылкой на замглавы Госдепартамента США по экономическим вопросам Хосе Фернандеса.

Фернандес заявил, что Киеву решать, войдёт ли смягчение западных санкций в какое-либо мирное соглашение, заключенное с Москвой, — говорится в тексте статьи.

Замгоссекретаря также рассказал изданию, что у Вашингтона имеется «длинный список» запланированных в отношении России санкций. США ведут работу с европейскими союзниками над дополнительными ограничениями.

Накануне заявление по поводу возможной отмены некоторых санкций при условии достижения договорённости между Россией и Украиной сделали в Белом доме. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Вашингтон не является участником переговоров между Киевом и Москвой.

Ранее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что США могут ускорить процесс примирения на Украине, но не делают этого. По его словам, Вашингтон имеет свою выгоду от происходящего, а платить за это будет Европа и Украина, которая «истечёт кровью».