В США допустили переговоры по Украине в зависимости от судьбы Херсона La Repubblica: США допускают переговоры при взятии Украиной Херсона

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти США и государств НАТО допускают проведение переговоров по Украине в случае, если Киев возьмет Херсон. Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет газета La Repubblica. В Вашингтоне считают битву за город событием, имеющим дипломатическое и стратегическое значение. В связи с этим, отметили журналисты, в НАТО подтвердили поставку украинской стороне поставку партии ракет ПВО против дронов.

В случае, если Херсон вернется под контроль Киева, ход конфликта может измениться, думают американцы. При таком развитии событий, рассуждает Вашингтон, для Украины станут возможны переговоры с позиции силы.

США начали рассматривать обозначенный сценарий на фоне угрозы применения Россией ядерного оружия и опасения расширения влияния КНР на РФ.

Ранее в своем Telegram-канале политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков написал, что битва за Херсон может стать для ВСУ провалом. По его словам, сражение может стать для украинской армии тем, чем стала для Германии битва за Сталинград. Эксперт также добавил, что офицеры ВСУ любят вермахт, а потому могут повторить его судьбу.

Политолог отметил, что битва за Херсон — это последний шанс для Украины провести наступление.