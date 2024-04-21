В США допустили отправку в Киев дополнительных военных советников Politico: Пентагон может отправить военных советников в посольство США в Киеве

Фото: US Joint Staff/via Globallookpress.com/Global Look Press

Пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер в беседе с газетой Politico не исключил возможность отправки дополнительных военных советников в американское посольство в Киеве. По его словам, администрация США сейчас рассматривает такую возможность. Вероятно, советники не будут выполнять военных обязанностей, но займутся консультированием украинских властей и ВСУ. Они будут также ограничены в поездках, как и другие сотрудники дипмиссии.

На протяжении всего конфликта Минобороны пересматривало и корректировало свое присутствие в стране по мере изменения условий безопасности. В настоящее время мы рассматриваем возможность отправки нескольких дополнительных советников для усиления Управления военного сотрудничества в посольстве, — пояснил Райдер.

Он отказался сообщать, сколько будет направлено советников из соображений оперативной безопасности и защиты сил. Источники издания рассказали, что в Киев уже направлено несколько военнослужащих США. Пока они отвечают за безопасность посольства. Вероятно, в будущем число советников Пентагона может достигнуть 60 человек. В основном, они будут помогать солдатам ВСУ в эксплуатации сложной техники, предоставленной США.

Украинский конфликт может закончиться быстрее, чем предполагалось, заявил ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, на это указывает тот факт, что наиболее радикально настроенные националистические батальоны ВСУ стали отказываться выполнять приказы и участвовать в боях.