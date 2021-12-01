В США допустили, что «омикрон» сопротивляется действию вакцин

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что штамм коронавируса «омикрон» передаётся легче и может сопротивляться действию вакцин. Он оговорился, что утверждать это однозначно пока не будет, сообщает РИА Новости.

Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться и может частично избегать той защиты, которую дают вакцины. Но мы этого точно не знаем... Нужно быть готовыми, — подчеркнул Фаучи.

Он также напомнил американцам, что власти страны просят их не затягивать с бустерной вакциной от коронавируса, пока «омикрон» не достиг массового распространения.

Сделайте бустер сейчас. Может быть, нам и не понадобится специальный бустер для определённых штаммов, — пояснил главный инфекционист США.

Фаучи добавил, что после появления «омикрона» стало благоразумным ношение медицинских масок.

Вакцинируйтесь, если вам нужна дополнительная прививка, сделайте. С семьей дома, если вы знаете, что все вакцинированы, можете чувствовать себя в безопасности без маски. Если вы на публике и не знаете статус вакцинации окружающих, будет благоразумно носить маску, — указал он.

Ранее стало известно, что путешественник из Южной Африки оказался первым в США заразившимся новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявил Энтони Фаучи. По его словам, мужчина был полностью вакцинированным, в настоящее время он не испытывает тяжёлых симптомов. Специалист уточнил, что первый случай заражения «омикроном» в США выявили в одном из медицинских учреждений Калифорнии.