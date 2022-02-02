В США допустили, что Россия взорвёт атомную бомбу перед наступлением НАТО

Американские журналисты из издания 19FortyFive Джеймс Рэгланд и Адам Лоутер в своей статье допускают, что перед наступающими силами НАТО Россия может решиться на применение тактической атомной бомбы. Журналисты полагают, что сейчас риск использования ядерного оружия ближнего действия крайне высок.

Именно сегодня российское тактическое ядерное оружие малой дальности представляет наибольшую угрозу. К последнему относятся боеприпасы с дальностью применения до тысячи километров и мощностью до 20 килотонн (в тротиловом эквиваленте). США, в отличие от России, не располагают подобным ядерным оружием непосредственно на поле боя, — отмечается в публикации.

Американские обозреватели считают, что на военных учениях «Гром-2019» и «Запад-2021» российские военные как раз могли тренировать сценарии ядерной атаки на НАТО.

Мы предполагаем, что Россия взорвёт десятикилотонную атомную бомбу в сельской местности перед наступающими силами НАТО, — пишут журналисты.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко сообщил, что западные системы противовоздушной обороны (ПВО) не могут обеспечить эффективную защиту от российских ракетных комплексов «Искандер-М», потому что это оружие оснащено двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. По его словам, западные защитные системы одинаково неэффективны против обоих типов ракет.

Он уточнил, что западные комплексы ПРО теряют актуальность из-за того, что крылатые ракеты летят на достаточно низкой высоте. Более того, системы воздушной обороны НАТО не смогут перехватить и массированные удары ядерных баллистических российских ракет.