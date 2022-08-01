В США допускают риск начала ядерной войны в результате конфликта на Украине The National Interest: в США допускают риск начала ядерной войны в результате конфликта на Украине

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В том случае, если Россия в ходе военной операции на Украине столкнется с крупным и сокрушительным поражением, власти государства могут прибегнуть к использованию ядерного оружия, пишет The National Interest. Отмечается, что вероятность его использования крайне мала, но она все же сохраняется.

Вероятность применения ядерного оружия в Украине может быть низкой, но она не равна нулю. Аналитики, которые быстро отвергают возможность ядерной эскалации — и даже большинство из тех, кто выражает беспокойство по поводу ядерного конфликта — в значительной степени упрощают многие пути, которые могут привести к ядерному использованию, будь то целенаправленное или непреднамеренное, — говорится в публикации.

Авторы статьи напомнили, что ранее Владимир Путин заявил о приведении российских ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности. Однако они допускают, что решение об использовании ядерного оружия в данном случае может быть принято и непреднамеренно, в результате его подготовки. Наибольший риск его применения может возникнуть в том случае, если Владимир Путин «почувствует, что физическая безопасность России или его режима находится под угрозой».

Ранее аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер заявила, что Соединённым Штатам следует модернизировать стратегию сдерживания так, чтобы быть готовыми ответить одновременно на возможные ядерные удары и со стороны России, и со стороны Китая. Нынешнюю готовность сдержать одного противника она назвала роскошью.