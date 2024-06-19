Ученые дали новую надежду на разгадку исчезновения малазийского Boeing В Кардиффе зафиксировали сигнал, связанный с исчезновением малазийского Boeing

Исследователи из Университета Кардиффа подобрались к разгадке исчезновения лайнера Boeing MH370 Malaysia Airlines, который следовал рейсом из Куала-Лумпур в Пекин, сообщает Daily Mail. Они изучили данные, полученные с подводных датчиков давления, и обнаружили, что они могли зафиксировать момент крушения самолета, пропавшего с радаров над водами Индийского океана 8 марта 2014 года.

Ученые отмечают, что сеть гидрофонов, которая используется для мониторинга ядерных взрывов и изменений давления в океане, уловила необычный сигнал длительностью в 6 секунд примерно в то же время, когда, как предполагается, разбился малазийский Boeing. Исследователям потребуется провести дополнительную серию тестов, чтобы определить, могут ли звуки, записанные подводными микрофонами, привести к месту трагедии.

Уэльские исследователи полагают, что самолет массой 200 тонн, упав в воду на скорости 200 метров в секунду, должен выделить столько же кинетической энергии, сколько и небольшое землетрясение. По их прогнозам, такой удар мог бы быть зафиксирован гидрофонами, установленные на мысе Леувин в Западной Австралии и на британской территории Диего-Гарсия. Но они не исключают, что неблагоприятные условия в океане могли ослабить или скрыть сигнал.

Исследователи настаивают на необходимости возобновления поисков для анализа других сигналов того периода, которые могут быть связаны с крушением малаизйского Boeing. Они также предложили провести серию контролируемых подводных взрывов для более точного определения местоположения самолета.

В марте власти Малайзии заявили о планах возобновить расследование крушения малазийского Boeing 777. Министр транспорта Энтони Локи на встрече с родственниками погибших заявил, что правительство твердо намерено найти MH370.

Лайнер вылетел из аэропорта Куала-Лумпур в Пекин 8 марта 2014 года. Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines последний раз связывался с управлением воздушного движения во время полета над Южно-Китайским морем, а затем исчез. Год спустя лайнер признали потерпевшим катастрофу, а 239 находившихся на борту человек — погибшими.

С августа 2014 года по январь 2017 для поисков самолета применяли глубоководные аппараты, зону поисков впоследствии расширили вдвое. Это стало самой масштабной и дорогой поисковой операцией в истории человечества. В результат этих мероприятий удалось получить более подробную картину о характере рельефа океанического дна, однако сам Boeing найти не удалось.