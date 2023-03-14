В США анонсировали отказ ВСУ от весеннего наступления WP: качество войск Украины за год спецоперации ухудшилось из-за больших потерь

Фото: Edgar GutiÃ©rrez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Боеспособность украинской армии снизилась с начала спецоперации из-за потери большого числа опытных бойцов, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников. Отмечается, что по этой причине украинское руководство сомневается в возможности ВСУ начать ранее запланированное на весну наступление. Анонимный источник в правительстве Германии рассказал газете, что около 120 тысяч украинских военных погибли или получили ранения.

Качество военной силы Украины ухудшилось из-за года потерь. Многие опытные бойцы покинули поле боя, в результате этого некоторые украинские чиновники сомневаются в готовности Киева начать долгожданное весеннее наступление, — сказано в публикации.

По информации издания, украинские военные также жалуются на недостаток вооружений и боеприпасов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ВСУ несут большие потери в Артемовске из-за отсутствия возможности эвакуировать раненых. Мощеные дороги находятся под обстрелом российских войск, а из-за распутицы украинские войска не могут воспользоваться грунтовыми.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей страны продолжать оборону Артемовска тем, что в случае его взятия российскими войсками им откроется путь наступления на другие крупные города Донбасса. Город расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской армии.