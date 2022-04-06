В США анонсировали блокирующие санкции против российских госпредприятий

США 7 апреля введут полные блокирующие cанкции в отношении ряда крупных российских государственных предприятий. Об этом заявил высокопоставленный представитель американcкой администрации, добавив, что новые ограничения нанесут ущерб возможноcтям Кремля использовать эти предприятия, от которых он зависит, для поддeржки и финансирования спецоперации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Рестрикции предполагают запрет для любого гражданина США совершать сделки с этими организациями и заморозят любые их активы, находящиеся под юрисдикцией США, — говорится в сообщении.

1 апреля, Министерство торговли США. Это связано с событиями на Украине. Американский Минторг включил в санкционный список 120 предприятий.

В числе попавших в санкционный список — аэродинамический институт Жуковского, организации корпорации «Тактическое ракетное вооружение», ряд исследовательских институтов, предприятия «Связь», «Салют», исследовательская ассоциация «Марс».

Кроме того, Минфин Соединённых Штатов внёс в санкционный список по России ещё 21 организацию и 13 лиц, связанных с киберактивностью и современными технологиями. Также казначейство определило три отрасли российской экономики, сотрудников и предприятия которых американские власти смогут включать в санкционные списки.