В СПЧ ООН заявили о подтасовках на выборах в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/ebbb251e-f9ac-11ea-be0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время выборов в республике имели место манипуляции с избирательным процессом, а также подтасовки на этапе подсчёта голосов. Об этом сообщила спецдокладчик Совета по правам человека (СПЧ) ООН по ситуации в Белоруссии Анаис Маран.

Документы, имеющиеся в наличии, свидетельствуют о том, что имела место грубая манипуляция избирательным процессом. Избирательное поле было «очищено», чтобы не допустить участия в выборах трёх наиболее популярных кандидатов. За этим последовали подтасовки на этапе подсчёта голосов, которые поставили под сомнение избирательную легитимность действующего президента, — приводит слова Маран РИА Новости.

Уже шестую неделю подряд в стране проходят массовые демонстрации. Участники акций протеста требуют отставки президента Александра Лукашенко и считают, что результаты голосования сфальсифицированы, а на выборах победила экс-кандидат Светлана Тихановская. После выборов 9 августа, на которых в шестой раз победил бессменный глава республики, страну захлестнули акции протеста и забастовки на ведущих предприятиях страны. Митинги при этом сопровождались жёсткими задержаниями участников со стороны силовиков.

В первые дни акций в отношении митингующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты, резиновые пули. За первые дни, согласно официальным данным, более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

Как писал NEWS.ru, ранее постпред Белоруссии опроверг наличие политзаключённых в стране.