https://static.news.ru/photo/72b036cc-e1cb-11e9-8158-fa163e074e61_660.jpg Юлия Мендель Фото: president.gov.ua

Национальный союз журналистов Украины призывает офис Владимира Зеленского пересмотреть отношение к журналистам после поступка пресс-секретаря президента Юлии Мендель. Об этом сообщил глава союза журналистов Сергей Томиленко.

Национальный союз журналистов Украины обращается к офису президента и пресс-секретарю Юлии Мендель с призывом пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли, — приводит его слова РИА Новости .

Он добавил, что пресс-секретарь не имеет права препятствовать журналистской деятельности. Это, по его словам, худшая из возможных реакций власти на неудобные вопросы.

Скандальный инцидент произошёл во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Нью-Йорк. На кадрах, появившихся в Интернете, пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель толкает подошедшего к главе государства журналиста Сергея Андрушко. Он хотел выяснить у лидера Украины, что он думает про поездку руководителя офиса президента Андрея Богдана в Россию вместе с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, однако в последний момент был грубо «отодвинут» в сторону, писал News.ru.