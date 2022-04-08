В Совфеде заявили, что за удар ракетой «Точка-У» Киев должны судить

За ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, выполненный из комплекса «Точка-У», украинские власти должны предстать перед судом, заявил председатель комитета Совфеда Владимир Джабаров. По его словам, офис Зеленского «не думает о будущем» своей страны. Джабаров считает, что главная цель руководства Украины — втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией, а также дискредитировать действия российской армии. Об этом сообщает URA.ru

Они (власть Украины — News.ru) абсолютно не думают о будущем Украины. Они думают, как любой ценой, жертвуя своим народом, втянуть НАТО в прямую войну с Россией и добиться любой ценой дискредитации России в современном пространстве. Конечно, украинские власти должны будут предстать перед судом своего же народа, — сказал он.

8 апреля штаб территориальной обороны ДНР заявил, что украинские военнослужащие ударили «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска, где проходила эвакуация местного населения. В штабе также подчеркнули, что этот ракетный комплекс не состоит на вооружении России, Донецкой и Луганской народных республик, а активно используется Вооружёнными силами Украины.

Число погибших в результате удара ракетой «Точка-У» по Краматорску на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) возросло до 50 человек, пять из них — дети. В момент падения снаряда на вокзале находились тысячи человек, готовившихся к эвакуации. Глава Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее сообщал о том, что при ударе погибли свыше 30 человек и более сотни пострадали, затем число погибших увеличилось до 39 человек, в числе которых также было четверо детей. Пострадали при ударе 87 местных жителей.