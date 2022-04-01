В Совфеде заявили, что Южная Осетия должна сама решить вопрос о референдуме

Южная Осетия должна самостоятельно решить вопрос о вхождении в состав России, заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. По его словам, республика имеет полное право провести подобный референдум. Сенатор отметил, что Москва с уважением отнесётся к любому решению, передаёт ТАСС.

По той ситуации, которая сейчас развивается, здесь надо отдать им инициативу и в этот процесс не вмешиваться. <...> Пусть сами решают, — сказал он в ответ на вопрос о возможном содействии России в организации референдума в Южной Осетии.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, чтo республика проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в её состав. Он добавил, что инициатива о присоединении к России законна и основана на «огромном желании народа вернуться».

Пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева отметила, что все юридические процессы, необходимые для присоединения Южной Осетии к России, пройдут после 10 апреля, когда в республике состоятся президентские выборы.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предположил, что референдум, на котором жители Южной Осетии выскажутся по вопросу о вхождении в состав России, может пройти в мае или июне этого года.