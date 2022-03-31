В Совфеде заявили, что Telegram должен выполнить закон о «приземлении»

Руководители мессенджера Telegram должны выполнить требования закона о «приземлении», заявил председатель Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. По данному законопроекту зарубежные IT-компании, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч пользователей, обязуются открыть свой филиал или представительство на территории России, пишет РИА Новости. Пушков подчеркнул, что хотя Telegram и считается российской компанией, зарегистрирован он не в России.

Telegram у нас считают отечественной компанией, но, насколько я знаю, зарегистрирован он не на территории Российской Федерации. Поэтому мы должны понимать, что хотя Telegram не занимается этим безобразием, которыми занимается Meta (признана экстремистской, деятельность в России запрещена) и Instagram (деятельность в России запрещена), но вместе с тем он зарегистрирован за рубежом, поэтому для него вопрос о «приземлении» так же актуален, как для других западных компаний, которые действуют или намерены действовать в России, — заявил он.

Закон о «приземлении» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 июля 2021 года. Он обязует крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от полумиллиона человек до 1 января 2022 года создать в России филиалы, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своём ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими пользователями или организациями.

В случае игнорирования нового закона Роскомнадзор может воздействовать на нарушителя, применив некоторые меры, включающие в себя: запрет на размещение рекламного материала на платформе этой компании, ограничение на выполнение финансовых операций и получение денежных средств, запрет на поисковую выдачу, частичную или полную блокировку ресурса в Рунете и другие.