В Совфеде высказались о новых партнерах России Сенатор Карасин: Россия строит отношения в том числе со странами Латинской Америки

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На данный момент Россия выстраивает отношения с новыми партнерами, среди них в том числе Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с Lenta.ru он отметил, что продолжается активное развитие сотрудничества с «арабским миром», укрепляет РФ связи с Белоруссией и с Китаем.

Помимо этого, мы развиваем активную связь с арабским миром, с Африкой и с Организацией исламского сотрудничества. То есть работа по выстраиванию отношений ведется, — подчеркнул сенатор.

По словам Карасина, стратегические планы разработаны по структуре БРИКС, а в рамках Шанхайской организации сотрудничества налаживается взаимовыгодное партнерство.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что количество государств, желающих вступить в ряды союза БРИКС, приблизилось к 20. По его мнению, это свидетельствует о существенной роли объединения на международной арене. Сами государства Рябков не назвал.

До этого посол РФ в Каире Георгий Борисенко рассказал, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. По его словам, африканское государство заинтересовано в одном из ключевых направлений работы организации — переводе торговли на альтернативные валюты, в том числе национальные.