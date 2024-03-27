В Совфеде уличили Запад в попытках сломить «непокорных» сербов Сенатор Климов: цель Запада — закрыть тему Сербии, не готовой потакать ЕС и НАТО

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Президент Сербии Александр Вучич знает о том, что Запад готовит новую атаку на республику, чей курс противоречит риторике НАТО и Евросоюза, заявил NEWS.ru зампред комитета Совета Федерации по международным отношениям Андрей Климов. По его словам, разногласия касаются в том числе позиции сербских властей в отношении России.

Цель — это закрыть тему Сербии, которая не готова идти под барабанную дробь руководства ЕС и НАТО. Особенно это проявилось после того, как Белград выразил полную солидарность с Россией после теракта в «Крокус Сити Холле» — это имело сильное воздействие на наших общих недругов, которые решили дополнительно наказать «непокорных» сербов, — считает он.

Сенатор обратил внимание на то, что Белград находится под постоянным давлением западных стран. Поэтому слова Вучича о том, что страну ждет непростой период, призваны подготовить население к негативным сценариям.

Сейчас Запад то с одной, то с другой стороны строит различные козни на площадке Совета Европы, на площадке ООН, на разных внутриевропейских площадках, прочие пакости делают в экономической, в финансовой сферах и так далее. И, очевидно, Вучич имеет информацию о том, что сейчас готовится очередная атака, в результате которой Белград может получить очень жесткий ультиматум, — пояснил член Совфеда.

Ранее Вучич в своих соцсетях рассказал, что за последние 48 часов получил новости, «прямо угрожающие национальным интересам» Сербии. Он пообещал ознакомить народ со всеми вызовами в ближайшее время, но не стал пояснять конкретнее, о чем идет речь.