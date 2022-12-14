В Совфеде уличили США в планах разорить Великобританию Сенатор Ковитиди: в погоне за мировым господством США планируют разорить Великобританию

Фото: СФ РФ

Ольга Ковитиди

В ходе борьбы за мировое господство США планируют разорить Великобританию и устранить суверенитет Европы, заявила в беседе с «Народными Новостями» сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, именно Вашингтон виновен в мировых экономических и политических проблемах, а также в британской рецессии, которая сделала более 500 тысяч жителей этой страны безработными.

Подтверждением агрессивного курса Вашингтона является системный экономический, миграционный и политический кризис, охвативший планету. Массовая безработица, захлестнувшая Европу, добралась уже и до Британии, впавшей в длительную рецессию и сделавшей более 500 тысяч британцев безработными. Это очень серьезные цифры, — считает Ковитиди.

Сенатор добавила, что действия США представляют катастрофическую опасность для всей Земли. По ее мнению, все здравомыслящие политики и представители гражданских обществ обязаны объединиться с целью дать отпор США, как главному мировому агрессору.

Ковитиди ранее назвала высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по ситуации на Украине «кровавым фарсом». По мнению сенатора, самый большой урон Киеву наносят США и «продажная украинская власть». Ковитиди отметила, что главной причиной невозможности урегулирования украинского кризиса является позиция США, использующих Украину «в качестве полигона для экономической войны с Россией за мировой рынок энергоресурсов».