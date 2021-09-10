В Совфеде резко ответили на идею Украины отказаться от кириллицы

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал холопской психологию киевских властей после того, как секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал отказаться от кириллицы в стране в пользу латиницы. Об этом сенатор написал в своём Telegram-канале.

Пушков напомнил, что поляки на протяжении столетий принуждали украинцев перейти на латиницу. Он подчеркнул, что смена письменности не поможет Украине стать частью цивилизованного мира, намекнув, что «всё дело в мозгах».

А как же «тысячелетняя украинская культура»? Под нож её? Как же незалежность? Гордость за свой язык? — написал Пушков.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов призвал украинцев официально перейти с кириллицы на латиницу. К тому же он считает необходимым ввести вторым государственным языком в стране английский. По словам секретаря СНБО, обучать английскому надо ещё с детского сада. Он назвал его «языком цивилизованного общения».