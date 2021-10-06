Косачев высказался о попытках США изменить число дипломатов в РФ

Заявления американских конгрессменов об отсутствии паритета между США и Россией по числу дипломатов «нелепы и безграмотны», так как они основаны на подсчётах сотрудников российского представительства при ООН. Об этом «Интерфаксу» сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Ранее американцы выразили недовольство в связи с тем, что на их территории находятся более 400 российских дипломатов, а у США в России — около 100 американских сотрудников дипмиссии. Они предложили выслать из страны ещё 300 сотрудников российского внешнеполитического ведомства.

И если американским конгрессменам эта ситуация не нравится, им в пределах своей внешнеполитической дремучести осталось только взять и потребовать удаления штаб-квартиры ООН из США, — сказал сенатор.

По его словам, подсчёт числа находящихся на территории США российских дипломатов был проведён представителями МИД РФ. Статистика прозрачна и не вызывает у него сомнений.

Пропорция на двустороннем уровне соблюдается скрупулёзно и на принципах взаимности, притом что «верхнюю планку», явно и искусственно заниженную, произвольно устанавливает американская сторона, — подчеркнул Косачев.

Ранее данную ситуацию прокомментировали в МИД России. Отмечается, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет. По словам представителей МИД, кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них.