Соединённые Штаты лишились некоторых своих партнёров, и их число продолжает уменьшаться. Кроме того, страна стала слабее и практически лишилась рычагов влияния на Россию, она больше не способна сдерживать развитие государства. Об этом Lenta.ru рассказал член Совета Федерации Андрей Климов.

Только дураки и провокаторы действительно считают, что санкции способны произвести какой-то реальный негативный эффект на нашу страну и причинить ей боль. Санкции — это ведь не какая-то неожиданность для нас, их начали вводить ещё до 2014 года, мы в течение десятилетий отлаживали методы противодействия такому давлению, — сказал сенатор.

По словам политика, нынешние санкции США всё ещё не вступили в силу. К тому же, добавил он, в стране есть силы, готовые противостоять антироссийскому настрою.

Противоправные действия, предлагаемые конгрессом, носят скорее внутриполитический характер. Они адресованы самим американцам. Используя подобную русофобскую риторику, они хотят только поднять свой рейтинг в глазах граждан страны, — считает Климов.

Он пояснил, что Россия уже перестала ощущать действия постоянных санкций, а сами США не могут принять какие-то кардинальные меры лишь из-за того, что сами стали слабее. К тому же число стратегически важных партнёров Вашингтона постоянно уменьшается, что тоже ослабляет страну, заключил политик.

Ранее палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет, который предусматривает ужесточение санкций против России. За принятие документа проголосовали 316 конгрессменов, против — 113.