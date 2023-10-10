В Совфеде предположили, к чему приведет вмешательство в войну с Израилем Косачев: вовлечение третьих стран в войну с Израилем приведет к катастрофе

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сектор Газа

Вовлечение третьих стран в палестино-израильский конфликт может привести к катастрофе на Ближнем Востоке, сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, Россия выступает за скорое прекращение кровопролития и начало переговоров.

Угроза эскалации конфликта на Ближнем Востоке становится все очевиднее. Реально вовлечение в боевые действия третьих стран, что может стать катастрофой для региона, — написал Косачев.

Он отметил, что многие западные страны поддержали Израиль, в то время как арабские страны осудили насилие. Косачев напомнил, что президент США Джо Байден заявил о праве Израиля защищать себя и свой народ, а также в похожем ключе высказывался об Украине. Сенатор добавил, что палестинцы, сербы, жители Абхазии и Южной Осетии в той же степени имеют такое же право, однако на Западе об этом не говорят.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Запад является непосредственным виновником конфликта Израиля и Палестины, так как заблокировал работу ближневосточного «квартета» в составе России, США, ЕС и ООН. Он считает, что попытки США перепроверить каналы и пути поставок западных вооружений, выделяемых на поддержку киевского режима, слишком запоздали, также свою роль сыграло многолетнее палестино-израильское противостояние.

Слуцкий добавил, что Россия никогда не поддержит ни одну войну и всегда будет выступать за дипломатические способы решения проблем. Между тем эскалация противостояния Израиля и Палестины грозит выйти далеко за пределы региона.