В Совфеде рассказали, чему американские инструкторы обучают пилотов ВСУ Сенатор Бондарев: США учат пилотов ВСУ наносить удары по территории России

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Пилоты ВСУ, проходящие обучение в США, могут отрабатывать сценарии ударов по реальным объектам в России, рассказал NEWS.ru первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его словам, такова специфика подготовки летного состава украинских войск к эксплуатации истребителей F-16.

Истребители F-16 всегда поставляются в зоны конфликтов с уже разработанными рекомендациями по их применению, под заранее обученный и подготовленный летный состав и готовую инфраструктуру по их обслуживанию. Естественно, подготовка этого состава в данном случае осуществлялась не на условных картах, а на реальных картах территории России с учетом конкретных объектов для атак, — пояснил он.

Сенатор добавил, что РФ видит в поставках F-16 Киеву реальную угрозу, на которую непременно следует реагировать. По мнению Бондарева, НАТО фактически заявляет о себе как об участнике украинского конфликта.

Хотя у F-16 мало шансов против вооружения России, поставка этих истребителей является откровенной провокацией со стороны НАТО для развязывания масштабного конфликта. Он выходит за рамки СВО и территории Украины. Поэтому транспортная инфраструктура поставок, места дислокации истребителей, летного и обслуживающего персонала — это новые цели для ВС РФ, — подчеркнул политик.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал поставку самолетов F-16 Украине сигналом НАТО в ядерной сфере. Он напомнил, что страны Альянса неоднократно использовали истребители в своих совместных ядерных миссиях. По мнению министра, отправка таких машин Киеву — знак, что Запад готов на все в рамках украинского конфликта.