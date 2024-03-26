В Совфеде раскрыли, почему посол РФ не явился по вызову в МИД Польши Сенатор Карасин: в вызове посла РФ в МИД Польши не было смысла

Фото: RADEK PIETRUSZKA/EPA/ТАСС

Сергей Андреев

Посол России в Польше Сергей Андреев отказался посетить МИД республики, поскольку визит не имел смысла, рассказал NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По словам сенатора, польское ведомство планировало на встрече с дипломатом предъявить России обвинения в пролете ракеты над территорией страны.

Андреев спросил, есть ли письменное подтверждение или какие-то факты объективного контроля, которые доказывают это. В ответ ему было сказано, что таких фактов и доказательств нет. Тогда посол Андреев сказал, что и ему нет смысла приходить, — сказал член Совфеда.

Карасин подчеркнул, что решение посла свидетельствует о его желании совершать подобные визиты «по делу», а не просто ради самого факта посещения МИД.

О том, что Андреев не явился по вызову польского ведомства, ранее рассказал пресс-секретарь министерства Павел Вроньский. Он заявил, что поводом для приглашения посла стал инцидент с ракетой, которая, по версии Варшавы, нарушила воздушное пространство Польши.

Представители командования местных вооруженных сил полагают, что у боеприпаса было российское происхождение. При этом ракета, о которой идет речь, находилась в небе над Польшей всего 39 секунд.