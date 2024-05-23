В Совфеде раскрыли, чем РФ ответит на попытки Запада закрыть небо Украины Сенатор Бондарев: РФ отразит агрессию Запада при попытках закрыть небо Украины

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Попытки стран НАТО сбивать российские ракеты над Украиной своими средствами ПВО будут расцениваться как прямое участие в конфликте, сказал в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Это даст РФ право на ответные действия, подчеркнул он.

Западу придется столкнуться с передовыми российскими средствами противодействия, а также обновленным вооружением, которыми будет отражена и разрушена любая агрессия. Россия продолжит выполнение поставленных целей и задач в рамках СВО на Украине, — пояснил сенатор.

По мнению Бондарева, заявления Польши о готовности укрепить систему ПВО Украины сейчас звучат не просто так. Политик напомнил, что Владимир Зеленский во время заграничных поездок неоднократно просил НАТО закрыть небо над страной.

Это говорит о спланированности действий коллективного Запада и Украины. При всей готовности России к ответным мерам я считаю, что Запад пытается создать очередной прецедент для возможности поставок новых типов своего вооружения. Например, систем ПВО «Железный купол», ЗРК Patriot и, возможно, тактических истребителей, — подчеркнул Бондарев.

Ранее официальный представитель МИД Польши Павел Вронский заявил агентству «Укринформ», что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над территорией Украины с помощью своих систем противовоздушной обороны. Он добавил, что конкретных решений на этот счет пока нет.