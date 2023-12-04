В Совфеде прокомментировали встречу Лукашенко и Си Цзиньпина в Китае Карасин – для NEWS.ru: встреча глав Белоруссии и КНР – позитивный сигнал

Фото: Пресс-служба Президента Республики Белоруссии

Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с его китайским коллегой Си Цзиньпином — позитивный сигнал для миролюбивых стран, которые выступают против диктата Запада, рассказал NEWS.ru глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Он отметил, что не стоит делать глобальные выводы из встречи лидеров только потому, что они встретили без участия Москвы.

Я считаю, что это весьма позитивная встреча. Оба лидера — главы дружественных стран, стратегических партнеров. Более того, президент Белоруссии не так часто бывает в Китае и встречается с генеральным секретарем Си Цзиньпином. Мне кажется, это очень позитивный сигнал для международного сообщества относительно укрепления позиций тех стран, которые выступают за плюрализм против диктата санкционных практик Запада. У миролюбивых государств есть повод стать более оптимистичными, — заявил Карасин.

Также парламентарий добавил, что Россия регулярно контактирует и с КНР, и с Белоруссией на разных уровнях государственного сотрудничества.

Россия регулярно контактирует с этими странами также на уровне наших премьеров, вице-премьеров и министров с руководителями китайских ведомств. Взаимодействуем мы по парламентской линии, это касается, кстати говоря, и Белоруссии, и КНР, поэтому каких-то делать глобальных выводов из встречи Лукашенко и Си Цзиньпина я бы не стал. Наши отношения развиваются активно, а эта переговоры двух лидеров привнесут новый импульс в развитие сотрудничества между Минском и Пекином. Там, где Минск, там и Москва. Ведь Россия и Белоруссия составляют Союзное государство, — отметил Карасин.

Лукашенко, находящийся с рабочим визитом в Китае, проводит переговоры с Си Цзиньпином. Белорусский лидер отметил, что дружеские отношения между странами сохраняются на протяжении более 30 лет, и за это время ни Минск, ни Пекин не свернули с этого пути. Он отметил, что историческое повышение уровня отношений придало мощный импульс углублению традиционных направлений и старту новых векторов сотрудничества двух стран.