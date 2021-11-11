В Совфеде прокомментировали возможность санкций ЕС против «Аэрофлота»

Россия может рассмотреть вопрос о запрете пролёта для западных авиакомпаний над своей территорией в случае введения европейских санкций против «Аэрофлота». Также могут быть введены санкции против отдельных должностных лиц западных авиакомпаний, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введём аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу её географического положения, — пригрозил Джабаров.

Он также отметил, что в случае введения персональных санкций ЕС в отношении «Аэрофлота» Россия может ввести ответные аналогичные меры. По его словам, ЕС любой ценой пытается «укусить Россию» и отечественная авиакомпания в этой ситуации ни при чём. В то же время он предположил, что предложения о санкциях поступили от «горячих голов», не просчитавших последствия такого шага, и до новых санкций дело может и не дойти.

Ранее сообщалось, что в начале декабря Евросоюз может ввести санкции против компании «Аэрофлот» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на белорусско-польской границе. По мнению представителей Евросоюза, эти компании перевозят в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые пытаются прорваться через польскую границу. Окончательное решение по санкциям пока не принято, также на данный момент неизвестно, в чём они будут заключаться.