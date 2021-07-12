В Совфеде прокомментировали приглашение талибов

Решение России принять участие в объявлении состава нового правительства Афганистана должно быть политическим. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, прорабатывать этот вопрос будет как минимум руководство МИД России. Большая вероятность, что Россия сможет принять участие в оглашении нового правительства на уровне посла. При этом наша страна может поднять уровень своего представительства только в случае, если другие приглашённые государства поступят также. Однако это, по мнению Джабарова, маловероятно.

Сенатор напомнил, что сейчас в Афганистане продолжает функционировать российское посольство во главе с послом Дмитрием Жирновым.

В общем-то, если он примет даже участие в презентации нового правительства, я думаю, что это будет как минимум нормально, а дальше пусть решает руководство МИД, — сказал он.

Ранее движение «Талибан» (запрещено в РФ) направило России, Турции, Китаю, Ирану, Пакистану и Катару приглашение на мероприятие по случаю объявления нового состава правительства Афганистана. Как сообщалось, все необходимые процедуры для объявления состава нового кабмина завершены. Также подчёркивается, что лидер «Талибана» останется на своём посту и будет следить за деятельностью правительства.