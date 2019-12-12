https://static.news.ru/photo/959d2ca6-1cf1-11ea-b316-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле призвал принять меры в ответ на американские санкции против газопровода «Северный поток — 2». Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков поддержал это решение.

Европа уже давно пришла к выводу, что позиция Соединённых Штатов связана прежде всего с желанием продавать свой газ. Этим и объясняются санкции и ограничительные меры, вводимые на протяжении всего строительства, — сообщил RT Цеков.

Сенатор также подчеркнул, что в Европе «накапливается критическая масса тех, кто готов к жёсткому ответу Соединённым Штатам».

Как писал NEWS.ru, глава МИД Германии Хайко Маас раскритиковал Соединённые Штаты за решение ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Он заявил, что европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в США. Санкции Соединённых Штатов против газопровода «Северный поток — 2», вероятнее всего, затронут компании, занимающиеся укладкой труб по дну Балтийского моря. Не пустят на американский рынок швейцарскую Allseas, которая специализируется на укладке кабелей и труб под водой, а также ряд немецких компаний, сотрудничающих с «Газпромом».