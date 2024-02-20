В Совфеде отреагировали на решение суда в Амстердаме по делу ЮКОСа Сенатор Цеков: решение суда в Амстердаме по делу ЮКОСа — русофобское

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Решение суда в Амстердаме по делу ЮКОСа русофобское и ненавистническое, заявил NEWS.ru член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, в принятии решений европейские суды руководствуются не правом, а политическими соображениями.

ЮКОС — компания непорядочных людей, которые и так ограбили Россию, так еще хотят получить от нее еще что-то. Но не получится. Ни у кого не должно быть сомнений, что Москва не выплатит ничего ни Михаилу Ходорковскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), ни его компании, — сказал Цеков.

Он также предостерег россиян от хранения финансовых средств на западных счетах. По его словам, «несправедливое общество заражено русофобией», поэтому деньги могут просто конфисковать.

Удивительно, что антисемитизм в мире преследуется, а «русоненавистничество» только поощряется, — сказал Цеков.

Ранее Апелляционный суд Амстердама вынес решение в пользу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа в споре с Российской Федерацией. Суд посчитал, что довод России о предполагаемом мошенничестве экс-акционеров во время арбитражного разбирательства в Постоянной палате третейского суда в Гааге не способен отменить решения, которым палата присудила бывшим акционерам $50 млрд компенсации.

В ноябре прошлого года американский окружной суд по округу Колумбия согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о $50 млрд, отказавшись признавать право РФ на суверенный иммунитет в США, защищающий ее от претензий бывших акционеров ликвидированной нефтяной компании. Инстанция вынесла постановление об отклонении ходатайства РФ, поданного в 2015 году.