Сенатор от Крыма прокомментировал проект новых санкций США

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что американские парламентарии добиваются разрыва отношений между США и РФ. Он отметил, что политики Соединённых Штатов, по всей видимости, не могут ни дня провести без ограничительных мер, пишет РИА Новости. Так сенатор оценил проект новых санкций со стороны Вашингтона в отношении России и, в частности, президента Владимира Путина.

Они предлагают ввести санкции против президента России? Тогда они могут сразу предложить разорвать российско-американские отношения. На самом высоком уровне у нас уже было объявлено, что подобные санкции приведут к такому разрыву, — заявил Цеков.

По словам сенатора, американская политическая верхушка постоянно живёт в состоянии страха перед российской угрозой. РФ, отметил он, должна учитывать этот факт при построении международных отношений.

Ранее посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что Россия не оставит без ответа возможные санкции со стороны стран Запада, если они станут следствием текущей ситуации, сложившейся на российско-украинской границе. Он подчеркнул, что ограничения не заставят страну отказаться от проводимой ею политики, зато повредят диалогу и создадут новые двусторонние проблемы.

Ранее председатель международного комитета палаты представителей США демократ Грегори Микс предложил рассмотреть инициативу о новых санкциях против РФ. При этом он призвал не ориентироваться на сенат, где ожидается голосование по похожему документу.

Проект предполагает санкции против газопровода «Северный поток — 2», добывающей индустрии, не менее трёх финансовых институтов, государственного долга, представителей руководства государства и Путина.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Вашингтон готов принять пакет с небывалыми ранее санкциями. Среди них отключение России от SWIFT, а также запрет российским банкам на операции с долларом.