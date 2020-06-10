В Совфеде оценили идею депутата Украины о бомбах против России

https://static.news.ru/photo/05c6e876-ab4c-11ea-bb39-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джабаров Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал заявление украинского депутата о создании ядерного оружия против России попыткой пиара.

Но таким глупым способом, что рассматривать этого политика серьёзно, мне кажется, даже не стоит, — заявил Джабаров.

Таким образом он прокомментировал RT призыв депутата Тернопольского городского совета от партии экс-президента Украины Петра Порошенко Тараса Билана создавать ядерные бомбы против России и Венгрии.

Джабаров также порадовался, что после распада СССР США и Россия настояли на отсутствии ядерного оружия у Украины. По мнению сенатора, политики, которые приходят ко власти в Киеве доказывают это своим поведением.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила Верховному комиссару ООН по правам человека письмо, в котором осудила действия Киева по прекращению подачи воды на полуостров и призвала принять меры по возобновлению поставок. Поклонская подчеркнула, что канал, являющийся основным источником питьевой воды для населения полуострова, строился не за счёт Украины, а на средства всего Советского Союза.