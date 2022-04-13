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«Химический Голливуд»: Косачев о новых инсценировках Запада на Украине

Вице-спикер Совфеда Косачев не исключил новых инсценировок Запада с химоружием на Украине
08:58, 13 апреля 2022
«Химический Голливуд»: Косачев о новых инсценировках Запада на Украине Заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Западные страны могут устроить инсценировки с химическим оружием на Украине, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. В своём Telegram-канале он написал, что более 10 лет Запад использует своё влияние на технический секретариат Организации по запрещению химического оружия для того, чтоб обвинять своих противников в использовании боевой химии.

Вполне могу предположить, что «химический Голливуд» уже отснял шокирующие кадры будущих «отравлений» на Украине, — отметил Косачев.

Сенатор добавил, что разговоры США и Британии о возможных химических атаках на Украине не могут не беспокоить. По его словам, западная аудитория «разогрета» достаточно сильно, чтобы поверить в любую постановку с использованием химического оружия.

То, что всё может быть сделано достаточно топорно, никого уже не смущает: их аудитория «разогрета» достаточно сильно, чтобы поверить в любую постановку. Даже если потом вскроется правда, это ничего не изменит: разве кто-то ответил за обман с «пробиркой Колина Пауэлла», — добавил Косачев.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США и их союзники «ответят», если Россия решит применить химическое оружие на Украине. Ответ, по словам главы Белого дома, должен стать «соразмерным по характеру применения».

Посол России в США Анатолий Антонов назвал слова американского лидера очередной попыткой демонизировать РФ. По его словам, в Госдепе не привели ни одного доказательства намерений Москвы. Грош цена подобным обвинениям, добавил дипломат. Также Антонов назвал высказывания представителей администрации США, обвинивших Россию в «нарушении» химической и биологической конвенций, нервозными.

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