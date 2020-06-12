В Совфеде не исключили, что Киев готовит «обнуление» Минских соглашений

Киев хочет «обнулить» Минские договоренности, чтобы обвинить Россию и республики Донбасса в нежелании мира.
Как
Возможно, именно в этом и состоит замысел украинских стратегов: обнулить Минск и обвинить Россию и республики Донбасса в нежелании мира, — цитирует его агентство.
Морозов добавил, что это позволит Украине сохранить конфликт на долгие годы и клянчить у Запада деньги на войну и на антироссийские акции. По его мнению, Минский процесс не устраивает Киев именно потому, что он — единственная реальная дорога к мирному урегулированию на Донбассе, признанная международным сообществом. Украинские инициативы же ведут в тупик.
Как писал NEWS.ru, Киев заявил, что обладает полным правом выйти из направленных на прекращение гражданской войны в Донбассе Минских договорённостей. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Мережко.
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