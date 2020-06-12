В Совфеде не исключили, что Киев готовит «обнуление» Минских соглашений

https://static.news.ru/photo/bdefd916-ace7-11ea-b854-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киев хочет «обнулить» Минские договоренности, чтобы обвинить Россию и республики Донбасса в нежелании мира.

Как сообщает РИА Новости, к такому выводу член комитета Совета федерации по международным делам Олег Морозов после заявление украинского вице-премьера Алексея Резникова о «никчемности» Минских соглашений с международно-правовой точки зрения.

Возможно, именно в этом и состоит замысел украинских стратегов: обнулить Минск и обвинить Россию и республики Донбасса в нежелании мира, — цитирует его агентство.

Морозов добавил, что это позволит Украине сохранить конфликт на долгие годы и клянчить у Запада деньги на войну и на антироссийские акции. По его мнению, Минский процесс не устраивает Киев именно потому, что он — единственная реальная дорога к мирному урегулированию на Донбассе, признанная международным сообществом. Украинские инициативы же ведут в тупик.

Как писал NEWS.ru, Киев заявил, что обладает полным правом выйти из направленных на прекращение гражданской войны в Донбассе Минских договорённостей. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Мережко.