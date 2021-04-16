В СФ ответили на обвинения Праги в причастности Москвы к взрыву во Врбетице

https://static.news.ru/photo/605e19b2-9fb1-11eb-baa2-96000091f725_660.jpg Фото: twitter.com/christogrozev

Заявления Праги о том, что российские разведчики могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, — чушь. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Это чушь, высосанная из пальца. Это просто придуманная ситуация для того, чтобы поддержать американцев, которые сейчас получили жёсткий ответ от нас, — цитирует Джабарова ТАСС.

Он добавил, что в Праге бы ещё 1914 год вспомнили. По его мнению, «России больше нечем заняться, кроме как взрывать какие-то склады».

Мы Чехию вообще никогда не рассматривали как своего противника, — резюмировал сенатор.

Ранее премьер страны Андрей Бабиш заявил, что чешские власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого было объявлено о высылке 18 российских дипломатов.

Как писал NEWS.ru, Владимир Джабаров прокомментировал информацию о возможной высылке из США российских дипломатов. Он заявил, что в таком случае Россия даст зеркальный ответ.