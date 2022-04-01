В Совфеде допустили выход Аджарии из состава Грузии

Аджария может выйти из состава Грузии по примеру Абхазии и Южной Осетии. Такое мнение в своём Telegram-канале высказал замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в ответ на заявление грузинских властей об участии во всех санкциях против России. Он также отметил, что присоединение к этим ограничениям негативно отразится прежде всего на населении самой Грузии.

Сенатор предположил, что заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о поддержке антироссийских санкций было сделано в ответ на высказанные недавно Южной Осетией намерения войти в состав России.

Не исключаю, что на фоне подобных событий Аджария вполне может последовать примеру Абхазии и Южной Осетии и начать процесс выхода из состава Грузии, — написал Климов.

По его словам, Турция, учитывая исторические и религиозные обстоятельства, а также географическое расположение региона, в этом случае не упустит возможности усилить своё влияние в северо-восточном Причерноморье путём поддержки сторонников отделения.

Сенатор отметил, что ведомая Вашингтоном чужими руками «тотальная война с Россией» приносит всё новые жертвы и разрушения тем, кто в неё включается.

Он добавил, что для самой Грузии поддержка санкций обернётся падением до минимума доходов от торговли с РФ, прекращением поставок важных товаров и обвалом турпотока. Всё это приведёт к тому, что тяжёлое экономическое положение страны станет критическим.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что республика проводит консультации с Россией по вопросу референдума о вхождении в её состав. Он также допустил возможность объединения с Северной Осетией после этого. В Грузии, которая продолжает считать Южную Осетию своей незаконно оккупированной территорией, назвали референдум неприемлемым.