В Совете Федерации опасаются эскалации после удара США по Сирии

https://static.news.ru/photo/6e55dd42-77f3-11eb-acc0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиаудар США по Сирии является неправомерным. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, добавив, что это может привести к эскалации ситуации в регионе.

Это совершенно неправомерно, поскольку речь идёт о бомбёжке территории суверенного государства, — приводит слова Джабарова РИА Новости.

Сенатор не исключил, что в такой ситуации Сирия может обратиться в Совет Безопасности ООН и потребовать обсудить инцидент на экстренном заседании. По словам политика, Дамаск имеет полное право сделать это.

Джабаров заметил, что подобные действия США могут привести к серьёзному конфликту. Он напомнил, что Сирия обладает современными вооружениями и американцам следует быть осторожными. Также Джабаров обратил внимание, что под ударом оказались объекты поддерживаемого Ираном ополчения, а не террористы, так что оснований для бомбёжек не было. У сенатора создалось впечатление, что Штаты заинтересованы вовсе не в борьбе с террористами, а в разжигании конфликта.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по проиранскому ополчению в Сирии, который стал ответом на обстрел своих сил. Кирби отметил, что после удара с воздуха разрушено несколько объектов на пограничном пункте, который использовали поддерживаемые Ираном военизированные группировки.

Атаку Кирби назвал «соразмерным военным ответом». Она направлена на «деэскалацию общей ситуации» как в Восточной Сирии, так и в Ираке, писал NEWS.ru.