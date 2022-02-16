В Совбезе рассказали о желании США получить доступ к ресурсам в Арктике

США хотят оспорить законные права России в Арктике, а также получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и Северному морскому пути, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью «Российской газете». По его словам, для этих целей Вашингтон принял арктические военные стратегии.

За последние два года приняты арктические стратегии министерств обороны, армии, ВВС и Военно-морских сил, — рассказал Попов.

Более того, США планируют расширить военное присутствие в регионе при помощи развёртывания американских эсминцев УРО в Баренцевом море.

Ранее сообщалось, что Центр передового опыта Североатлантического альянса в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) намерен нанять экспертов, которые будут изучать попытки разных стран мира по оказанию влияния в Арктике за последние десять лет. Речь идёт в том числе и о распространении дезинформации.

Эксперты также должны будут проанализировать официальные заявления и политические ценности, транслируемые КНР, НАТО и странами — членами Арктического совета. Итоговый доклад будет включать раздел, посвящённый детальному изучению председательства России в Арктическом совете.