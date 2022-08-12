В Совбезе ООН не поддержали версию Киева по Запорожской АЭС Полянский: никто на заседании Совбеза ООН не поддержал киевскую версию по Запорожской АЭС

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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

На заседании Совета Безопасности ООН никто не поддержал киевскую версию по Запорожской АЭС, которую регулярно обстреливают украинские войска, обвиняя при этом Москву, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале. Он также выразил надежду, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на станцию состоится и ему не будут мешать «ни киевский режим ни секретариат ООН».

Будем надеяться, что прошедшее обсуждение, в ходе которого, при всей зацикленности на обвинения в адрес России, никто бредовую украинскую версию событий по сути не поддержал, удержит украинское руководство от новых безрассудных провокаций и визит главы МАГАТЭ Р. Гросси на ЗАЭС все-таки состоится, — написал Полянский.

Запорожскую АЭС в Энергодаре украинская сторона обстреливала не единожды. Последний раз атака случилась 11 августа. Из-за нападок на объект Россия запросила заседание Совбеза ООН. На нем генсек международной организации Антониу Гутерриш потребовал от Украины и России ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.

Ранее министры иностранных дел стран G7 призвали российские власти незамедлительно передать Киеву контроль над ЗАЭС. Сообщается, что дипломаты обеспокоены возможными угрозами на ядерных объектах Украины. С аналогичным призывом выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что по данному вопросу США намерены работать с МАГАТЭ.