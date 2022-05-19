В Совбезе Армении рассказали о подходе по началу переговоров с Баку Совбез Армении: Ереван настаивает на объединении предложений по мирному соглашению с Баку

Армен Григорян / Фото A. Kochinyan/wikimedia.org

Подход Еревана по началу переговоров с Баку о подписания мирного соглашения состоит в том, что предложения сторон должны быть объединены, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Он также рассказал, что для запуска рабочей группы по вопросам делимитации и демаркации стороны могут обратиться к России или ЕС, сообщает «Интерфакс».

Два пакета должны быть объединены, и на основе этого надо начать переговоры по повестке мира. Надеемся, что на каком-то этапе придем к общему знаменателю по этому вопрос, — цитирует его агентство.

Что касается статуса Карабаха, то, по словам Григоряна, при его определении приоритетом должны быть вопросы безопасности и защиты прав населения.

Он добавил, что для старта рабочей группы по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном может понадобиться помощь Москвы или Брюсселя. При этом подчеркнул, что рабочая группа будет только двусторонней.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку ожидает новых дат для начала диалога с Ереваном, но «безответственная позиция» армянской стороны настораживает. При этом он отметил, что Армения приняла пять основных принципов Баку по мирному соглашению, и это вселяет оптимизм.