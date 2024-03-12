В соревновании за должность генсека НАТО появился неожиданный кандидат Президент Румынии выдвинул свою кандидатуру на должность генсека НАТО

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Клаус Йоханнис

Президент Румынии Клаус Йоханнис принял решение выдвинуть свою кандидатуру на должность генерального секретаря НАТО. Во время брифинга он заявил, что делает это со всей ответственностью. По словам политика, решение было принято на базе опыта, полученного в ходе двух президентских сроков, передает РИА Новости.

Я решил принять участие в соревновании на должность генерального секретаря НАТО. Я выдвигаю свою кандидатуру от имени Румынии со всей ответственностью, это решение принято на базе моего опыта, полученного за два мандата в качестве президента Румынии, глубокого понимания проблем, с которыми сталкивается НАТО, Европа и наш регион, — заявил Йоханнис.

По его мнению, НАТО нуждается в обновлении взгляда на свои задачи, миссию. Йоханнис отметил, что Восточная Европа вносит важный вклад в решения Альянса и поэтому должна быть представлена в его руководстве.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте мог быть стать новым генеральным секретарем НАТО. По мнению Вашингтона, он бы отлично справился с этой ролью. Также известно, что кандидатуру Рютте поддерживают важнейшие члены Альянса. По неподтвержденной информации, его официально назначат на должность в день 75-летней годовщины со дня образования НАТО — 4 апреля.